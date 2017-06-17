«Голден Стэйт» продолжит отмечать чемпионство в Лас-Вегасе

После чемпионского парада в Окленде игроки «Голден Стэйт Уорриорз» вылетели в Лас-Вегас, где продолжат празднование победы в плей-офф – 2017.



Как сообщает ESPN, действующие чемпионы НБА проведут в Лас-Вегасе выходные. Игроки посетят бой между уроженцем Калифорнии Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалёвым.



Напомним, что «Голден Стэйт» в финале постесезона обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 4:1. Для «Уорриорз» этот чемпионский титул стал пятым в истории.



Фото доступно на официальной странице журналиста Араша Маркази ESPN в «Твиттере»