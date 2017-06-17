Карри, Джеймс и Дюрант – в топ-10 передач финальной серии плей-офф НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим результативным передачам финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». В их число вошли ассисты в исполнении форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина, форварда «Кливленда» Ричарда Джефферсона, лидера «Кавальерс» Леброна Джеймса, форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Уорриорз» Стивена Карри.



Напомним, что «Голден Стэйт» победил «Кливленд» в финале со счётом 4-1.



Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube