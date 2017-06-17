Кларксон: я найду общий язык как с Лонзо Боллом, так и Маркеллом Фултцом

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан Кларксон сказал, что для него не имеет значения, кого калифорнийский клуб выберет на предстоящем драфте.



«Я смогу найти общий язык как с Лонзо Боллом, так и Маркеллом Фултцом», – приводит слова Кларксона NBC Sports.



Ожидается, что «Лейкерс» выберет Болла под вторым номером. Ранее стало известно, что руководство клуба может обменять второй пик вместе с форвардом Джулиусом Рэндлом в «Бостон Селтикс» на правах первого выбора.

В минувшем сезоне Джордан проводил на паркете по 29,2 минуты, собирая коллекцию из 14,7 очка, 3,0 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.