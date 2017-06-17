Хорст: «Милуоки» хочет создать команду чемпионского калибра

Джон Хорст прокомментировал своё назначение на пост генерального менеджера клуба.



«Я чрезвычайно благодарен «Бакс» за доверие и веру в меня. Руководство продемонстрировало желание создать команду чемпионского калибра. Я буду рад помочь «Милуоки» в достижении этой цели. С нетерпением жду возможности поработать вместе с Джейсоном Киддом, тренерским штабом и нашей командой мирового уровня. Город Милуоки и штат Висконсин должны увидеть чемпионство родного клуба», – цитирует Хорста официальный сайт «Милуоки».

Джон Хорст стал новым генеральным менеджером «Милуоки»