Лиллард: Джеймс проиграл 5 финалов? Многие ни разу не участвовали даже в одном

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопросы болельщиков в социальной сети «Твиттер».



«Леброн Джеймс проиграл пять финалов из восьми? Многие ни разу не участвовали даже в одном.



Кто бы победил один на один, Леброн или Коби Брайант? Коби.



В какую команду я бы перешёл, если бы «Портленд» расстался со мной? Я бы продолжил карьеру в «Юте Джаз» или «Лос-Анджелес Лейкерс».



Кого из свободных агентов я хотел бы видеть в «Трэйл Блэйзерс»? Пола Джорджа и несколько других игроков», – написал Лиллард.

Клуб имени Бэйлора. Кто из звёзд проигрывал в финале чаще других Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Джерри Уэст – лучшие игроки НБА, не сумевшие избежать многочисленных неудач в главной серии постсезона.