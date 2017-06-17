Аргентинский баскетболист Андрес Носиони объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего игрока стал мадридский «Реал». Он официально попрощался с баскетболом после четвёртого матча финальной серии чемпионата Испании с «Валенсией».

В составе сборной Аргентины Носиони стал олимпийским чемпионом 2004 года, вице-чемпионом мира 2002 года и бронзовым призёром Олимпиады-2008. Также он три раза становился чемпионом Испании и однажды выиграл Евролигу.

«Я завершаю карьеру и знаю, что всегда полностью отдавался своей команде», — приводит слова Носиони Sportando.