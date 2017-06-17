Барцокас — кандидат на пост главного тренера «Химок»

Георгиос Барцокас рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Химок», сообщает Eurohoops.

Завершившийся сезон греческий специалист проработал в каталонской «Барселоне», которая не стала продлевать с ним контракт. В испанском клубе Барцокас не добился высоких результатов: команда не смогла квалифицироваться в плей-офф Евролиги и прекратила борьбу за титул чемпиона Испании на стадии четвертьфинала.

Отметим, что интерес к Барцокасу проявляет и другой российский клуб — УНИКС. Для Барцокаса опыт работы в России не станет новым — в позапрошлом сезоне грек возглавлял «Локомотив-Кубань».