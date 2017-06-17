Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Сегодня во Франции стартовал чемпионат мира по баскетболу формата 3х3. Сборная России в первом поединке турнира встретилась с командой Пуэрто-Рико и обыграла соперников со счётом 19:17.

Сегодня же команда России проведёт матч со сборной Сербии. Балканская сборная является действующим чемпионом мира по баскетболу 3х3

Сам турнир продлится лишь до 21 июня. Добавим, что параллельно с мужским турниром во Франции разыгрываются медали чемпионата мира среди женщин, за которые также поборется и российская сборная.