Абдул-Джаббар — о поведении Лавара Болла: это похоже на мелкую торговлю

Экс-центровой НБА, шестикратный обладатель звания MVP лиги Карим Абдул-Джаббар подверг критике Лавара Болла — отца потенциально второго номера драфта-2017 Лонзо Болла.

«Все знают о его сыновьях, потому что он оказался способен создать вокруг них ажиотаж. Но я не думаю, что это хорошо для университетского баскетбола, это больше напоминает шоу каких-то мелких торговцев. Это меня беспокоит. Среди нас люди, которые идут на всё, ради продвижения своих детей, я не понимаю этого», — приводит слова Абдул-Джаббара The Score.