Таунс: работаю над тем, чтобы добавить в свой арсенал секретный элемент

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс не собирается раскрывать детали работы по самосовершенствованию в межсезонье.



«У меня есть план относительно того, над чем поработать летом. А потом будет здорово продемонстрировать это в матчах. Но я всегда держу такую информацию в секрете. Ведь никто не знал, что я овладел броском с одной ноги с отклонением, пока я не исполнил его. У меня в запасе всегда есть кое-что новенькое. Надо лишь получить возможность показать это», – цитирует Таунса Star Tribune.