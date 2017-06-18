«Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона

«Бостон Селтикс» рассматривает варианты с выбором под третьим номером на предстоящем драфте НБА лёгкого форварда Джейсона Тэйтума из университета Дьюк или лёгкого форварда Джоша Джексона из университета Канзаса, сообщает Yahoo Sports. Также не исключён сценарий, при котором «Бостон» обменяет третий пик.

Изначально «Селтикс» владели правом первого выбора на драфте-2017, но согласовали условия его обмена в «Филадельфия Сиксерс» на третий пик драфта-2017 и выбор первого раунда будущего драфта.

Вторым пиком обладает «Лос-Анджелес Лейкерс».