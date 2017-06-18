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Беглова: до последнего момента не верили, что проиграем Бельгии

18 июня 2017, воскресенье. 12:48. Баскетбол

Защитник женской сборной России Елена Беглова поделилась впечатлениями от поражения в матче чемпионата Европы с Бельгией.

«Через такое иногда надо проходить. Сразу видно, над чем нужно работать. Становится понятно, в чём мы даём слабину. Да и, наверное, не до конца настроились. Главный тренер нам так и сказал, что это была хорошая игра в плане того, чтобы мы поняли, как нужно настраиваться на матч. Первую четверть нельзя так заваливать. Догонять потом всю игру не очень приятно.

Хотя, в принципе, матч должен был сложиться по-другому. И до последнего момента ни один игрок, никто на скамейке запасных не верил, что мы можем проиграть. В большом перерыве в раздевалке так и говорили: «Какие «-14»? Сейчас выходим и выигрываем». Как хотим должны были догонять. Раз сами заварили такую кашу, сами и должны её расхлебывать. Третья и четвёртая четверти получились совсем другими. Хотя, конечно, тяжело остановить машину, которая разогналась», – цитирует Беглову официальный сайт РФБ.

Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии
Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Баскетбол
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