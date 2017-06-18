Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру

Старший брат атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили Сепо высказал мнение относительно возможности завершения баскетболистом игровой карьеры.



«Ману окончательно определится со своим будущим в ближайшие месяцы. Если он будет способен помочь и приносить пользу «Сан-Антонио», то продолжит играть», – передаёт слова Сепо Джинобили San Antonio Express-News.



В минувшем сезоне 39-летний Ману Джинобили набирал по 7,5 очка и отдавал по 2,4 передачи за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,6 очка и 2,4 передачи за 18 минут в плей-офф.