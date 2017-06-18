Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру

18 июня 2017, воскресенье. 14:55. Баскетбол

Старший брат атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили Сепо высказал мнение относительно возможности завершения баскетболистом игровой карьеры.

«Ману окончательно определится со своим будущим в ближайшие месяцы. Если он будет способен помочь и приносить пользу «Сан-Антонио», то продолжит играть», – передаёт слова Сепо Джинобили San Antonio Express-News.

В минувшем сезоне 39-летний Ману Джинобили набирал по 7,5 очка и отдавал по 2,4 передачи за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,6 очка и 2,4 передачи за 18 минут в плей-офф.

Источник: San Antonio Express-News Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сан-Антонио Спёрс Ману Джинобили
Новости. Баскетбол
18 июня 2017, воскресенье
15:29 Родман завершил визит в КНДР
15:13 В «Далласе» обсуждают возможность обмена Рубио и выбор на драфте Нтиликина
14:58 Абдул-Джаббар: переход в НБА после года в университете вредит баскетболу
14:55 Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру
14:19 Эмбиид приготовил для Фултца место в раздевалке «Филадельфии»
12:48 Беглова: до последнего момента не верили, что проиграем Бельгии
12:22 «Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона
11:44 Таунс: работаю над тем, чтобы добавить в свой арсенал секретный элемент
11:17 Стив Керр: я такой идиот! Забыл упомянуть Стивена Карри в речи на параде
11:01 Фредетт реализовал 92 из 100 трёхочковых за 6 минут на благотворительной акции
10:15 Ричард Джефферсон: не знаю, продолжу ли играть в следующем сезоне
09:58 Фултц: готов играть в любой команде, которая меня выберет
09:29 «Бостон» договорился об обмене первого пика драфта в «Филадельфию» на третий
00:29 Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3х3
00:15 Абдул-Джаббар — о поведении Лавара Болла: это похоже на мелкую торговлю
17 июня 2017, суббота
22:59 Васин: у России по-прежнему хорошие шансы на выход из группы
22:25 Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3х3
21:07 «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Марковича и Роуленда
20:04 Фульц пройдёт просмотр в «Филадельфии»
19:09 Барцокас — кандидат на пост главного тренера «Химок»
18:07 Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии
17:22 «Анадолу Эфес» предложил двухлетний контракт Аарону Джексону
16:21 Носиони объявил о завершении карьеры
16:04 Лиллард: Джеймс проиграл 5 финалов? Многие ни разу не участвовали даже в одном
15:35 Джеймс: только Шакил О'Нил и Иисус Христос могут забить через меня в «посте»
14:57 Ватутин: искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
14:47 Хорст: «Милуоки» хочет создать команду чемпионского калибра
14:25 Фрилэнд: благодарю ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба
14:10 Кларксон: я найду общий язык как с Лонзо Боллом, так и Маркеллом Фултцом
13:30 Карри, Джеймс и Дюрант – в топ-10 передач финальной серии плей-офф НБА
13:30 Абдул-Джаббар: Лавар Болл вредит баскетболу
12:23 Джеймс, Дюрант и Игуодала – в топ-10 данков финальной серии плей-офф НБА
12:01 Ричард Джефферсон ещё не принял решения насчёт своего будущего
11:07 «Голден Стэйт» продолжит отмечать чемпионство в Лас-Вегасе
11:00 Джон Хорст стал новым генеральным менеджером «Милуоки»
10:39 «Лейкерс» может обменять второй пик и Рэндла в «Бостон»
10:14 Джордж: «Индиана» способна составить конкуренцию «Кливленду» на Востоке
09:44 Представители «Лейкерс» остались довольны повторным просмотром Лонзо Болла
09:40 «Бостон» близок к обмену первого пика в «Филадельфию»
01:02 Игуодала, вероятно, останется в «Голден Стэйт»
00:20 «Фенербахче» завоевал титул чемпиона Турции
16 июня 2017, пятница
23:30 «Валенсия» обыграла «Реал» и стала чемпионом Испании
23:04 «Црвена Звезда» разгромила ФМП и вновь стала чемпионом Сербии по баскетболу
23:01 «Зенит» объявил о смене руководителя команды и уходе спортивного директора
22:28 Панин покинул УНИКС
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017