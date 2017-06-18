Абдул-Джаббар: переход в НБА после года в университете вредит баскетболу

Бывший центровой НБА Карим Абдул-Джаббар на примере одного из претендентов на высокий выбор на предстоящем драфте лиги Лонзо Бола высказал мнение о сложившейся практике, когда игроки выставляют себя на драфт после всего одного года в университете.



«На мой взгляд, такое поведение не имеет никакого смысла. Зачем на полгода поступать в университет, чтобы просто отыграть баскетбольный сезон. Это странно и вредит студенческому баскетболу. Кроме того, это не идёт на пользу и профессиональной игре», – передаёт слова Абдул-Джаббара Sporting News.