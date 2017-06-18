Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Венгрию на чемпионате мира

Женская сборная России по баскетболу 3х3 успешно провела второй матч на чемпионате мира. Россиянки обыграли команду Венгрии со счётом 12:10.

Ранее сборная России с победы стартовала на турнире, разгромив сборную Казахстана со счётом 21:3. В одной группе с российской командой также выступают сборные Германии и Киргизии. С этими командами россиянки встретятся 20 июня. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. На данный момент Россия занимает второе место.

Женский чемпионат мира 3х3 проходит в Нанте (Франция).