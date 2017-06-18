Джордж сообщил «Индиане», что собирается покинуть клуб летом 2018 года

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж сообщил команде, что покинет её летом 2018 года, когда станет свободным агентом. Джордж предпочитает продолжить карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Джордж не стал просить об обмене до следующего лета, когда будет иметь опцию на продление контракта и может стать свободным агентом. Однако он отправил своего агента к президенту клуба по баскетбольным операциям Аарону Минтцу, чтобы «Пэйсерс» были в курсе его намерений, сообщает The Vertical.

Следующим летом Джордж сможет подписать четырёхлетний контракт на $ 130 млн.