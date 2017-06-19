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Источник: «Бостон» охотится за Энтони Дэвисом

19 июня 2017, понедельник. 05:50. Баскетбол

«Бостон Селтикс» хочет заполучить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, утверждает инсайдер Yahoo!Sports Крис Мэнникс. С этой целью «Селтикс» пытаются собрать как можно больше активов.

В то же время, по данным источника, «Пеликанс» не намерены расставаться с Дэвисом, контракт которого рассчитан ещё на четыре года. В клубе рассчитывают, что Дэвис и Демаркус Казинс, который был выменян минувшей зимой у «Сакраменто Кингз», проведут вместе предстоящий сезон и составят ударную переднюю линию команды.

Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Нью-Орлеан Пеликанс Энтони Дэвис
Новости. Баскетбол
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