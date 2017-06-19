«Химки» провели товарищеский матч с болельщиками

«Химки» провели встречу с болельщиками 18 июня в Баскетбольном центре Московской области. В рамках мероприятия состоялся товарищеский матч, фанаты пообщались с игроками команды, а также руководители клуба наградили самых активных и преданных поклонников «Химок» аутентичными игровыми майками.



Товарищеский поединок был проведён в формате «Синие» против «Жёлтых». За «Синих» сыграл генеральный директор клуба Павел Астахов и начальник отдела маркетинга Дмитрий Гаврилин, за «Жёлтых» – начальник команды Владимир Беляков и бессменный ведущий домашних матчей жёлто-синих Дмитрий Искрин. Игру поочерёдно судили игроки «Химок».



Встреча завершилась триумфом «Жёлтых», которые вырвали победу благодаря точному трёхочковому Белякова за три секунды до финальной сирены – 49:48.