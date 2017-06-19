Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дайана Таурази стала самым результативным игроком в истории женской НБА

19 июня 2017, понедельник. 10:22. Баскетбол

Защитник «Финикс Меркури» Дайана Таурази в матче с «Лос-Анджелес Спаркс» (59:90) набрала 19 очков и довела их общее количество за карьеру до 7494.

Таким образом, Таурази вышла на первое место в списке самых результативных игроков в истории женской НБА, сместив на вторую позицию Тину Томпсон, которая за 17 сезонов набрала 7488 очков. Отметим, что Дайане понадобилось 13 сезонов, чтобы опередить Томпсон.

Таурази была выбрана «Финиксом» под первым номером на драфте в 2004 году. 35-летняя баскетболистка является трёхкратной чемпионкой женской НБА (2007, 2009, 2014).

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Баскетбол
19 июня 2017, понедельник
10:55 Орри: Леброну Джеймсу не нужно больше титулов, чтобы стать лучше Майкла Джордана
10:22 Дайана Таурази стала самым результативным игроком в истории женской НБА
10:04 «Химки» провели товарищеский матч с болельщиками
09:37 «Кливленд» намерен заполучить Джорджа в это межсезонье
05:50 Источник: «Бостон» охотится за Энтони Дэвисом
00:56 В «Бостоне» не верят, что у Фултца характер победителя
18 июня 2017, воскресенье
23:56 Джеймс сыграл с детьми в баскетбол на дне рождения сына
22:30 Джордж сообщил «Индиане», что собирается покинуть клуб летом 2018 года
22:16 Мотеюнас осудил расистские слова президента «Летувос Ритас»
21:48 Экс-руководитель «Бруклина»: Прохоров и его люди одержимы всем самым ярким
20:20 «Маккаби» хочет выкупить Райса у «Барселоны»
19:38 Источник: ЦСКА увеличил предложение Теодосичу до € 30 млн
18:13 Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Венгрию на чемпионате мира
17:01 Женская сборная России разгромила Казахстан на чемпионате мира по баскетболу 3х3
15:29 Родман завершил визит в КНДР
15:13 В «Далласе» обсуждают возможность обмена Рубио и выбор на драфте Нтиликина
14:58 Абдул-Джаббар: переход в НБА после года в университете вредит баскетболу
14:55 Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру
14:19 Эмбиид приготовил для Фултца место в раздевалке «Филадельфии»
12:48 Беглова: до последнего момента не верили, что проиграем Бельгии
12:22 «Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона
11:44 Таунс: работаю над тем, чтобы добавить в свой арсенал секретный элемент
11:17 Стив Керр: я такой идиот! Забыл упомянуть Стивена Карри в речи на параде
11:01 Фредетт реализовал 92 из 100 трёхочковых за 6 минут на благотворительной акции
10:15 Ричард Джефферсон: не знаю, продолжу ли играть в следующем сезоне
09:58 Фултц: готов играть в любой команде, которая меня выберет
09:29 «Бостон» договорился об обмене первого пика драфта в «Филадельфию» на третий
00:29 Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3х3
00:15 Абдул-Джаббар — о поведении Лавара Болла: это похоже на мелкую торговлю
17 июня 2017, суббота
22:59 Васин: у России по-прежнему хорошие шансы на выход из группы
22:25 Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3х3
21:07 «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Марковича и Роуленда
20:04 Фульц пройдёт просмотр в «Филадельфии»
19:09 Барцокас — кандидат на пост главного тренера «Химок»
18:07 Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии
17:22 «Анадолу Эфес» предложил двухлетний контракт Аарону Джексону
16:21 Носиони объявил о завершении карьеры
16:04 Лиллард: Джеймс проиграл 5 финалов? Многие ни разу не участвовали даже в одном
15:35 Джеймс: только Шакил О'Нил и Иисус Христос могут забить через меня в «посте»
14:57 Ватутин: искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
14:47 Хорст: «Милуоки» хочет создать команду чемпионского калибра
14:25 Фрилэнд: благодарю ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба
14:10 Кларксон: я найду общий язык как с Лонзо Боллом, так и Маркеллом Фултцом
13:30 Карри, Джеймс и Дюрант – в топ-10 передач финальной серии плей-офф НБА
13:30 Абдул-Джаббар: Лавар Болл вредит баскетболу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017