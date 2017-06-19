«Сан-Антонио» предложил Мессине продлить контракт на два года

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» предложило помощнику главного тренера Этторе Мессине продлить соглашение с клубом ещё на два сезона, информирует Sportando.



«Я чувствую, что «Сан-Антонио» хочет видеть меня в команде. Они не колебались ни секунды, новый контракт уже ждёт меня. Я должен подписать его», – сказал Мессина.



Отметим, что нынешнее соглашение 57-летнего специалиста со «Спёрс» истекает в конце июня.



Ранее сообщалось, что Этторе покинет пост главного тренера сборной Италии, чтобы продолжить работать в «Сан-Антонио».