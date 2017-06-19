Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сан-Антонио» предложил Мессине продлить контракт на два года

19 июня 2017, понедельник. 12:30. Баскетбол

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» предложило помощнику главного тренера Этторе Мессине продлить соглашение с клубом ещё на два сезона, информирует Sportando.

«Я чувствую, что «Сан-Антонио» хочет видеть меня в команде. Они не колебались ни секунды, новый контракт уже ждёт меня. Я должен подписать его», – сказал Мессина.

Отметим, что нынешнее соглашение 57-летнего специалиста со «Спёрс» истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Этторе покинет пост главного тренера сборной Италии, чтобы продолжить работать в «Сан-Антонио».

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сан-Антонио Спёрс Этторе Мессина
Новости. Баскетбол
19 июня 2017, понедельник
12:40 Итудис: счастлив, что Воронцевич продлил контракт с ЦСКА
12:31 Воронцевич продлил контракт с ЦСКА до 2020 года
12:30 «Сан-Антонио» предложил Мессине продлить контракт на два года
12:06 Кириленко: не готов отказаться от плей-офф ради формата «Финала четырёх»
11:19 «Хапоэль» и «Каршияка» интересуются Евгением Пашутиным
10:55 Орри: Леброну Джеймсу не нужно больше титулов, чтобы стать лучше Майкла Джордана
10:22 Дайана Таурази стала самым результативным игроком в истории женской НБА
10:04 «Химки» провели товарищеский матч с болельщиками
09:37 «Кливленд» намерен заполучить Джорджа в это межсезонье
05:50 Источник: «Бостон» охотится за Энтони Дэвисом
00:56 В «Бостоне» не верят, что у Фултца характер победителя
18 июня 2017, воскресенье
23:56 Джеймс сыграл с детьми в баскетбол на дне рождения сына
22:30 Джордж сообщил «Индиане», что собирается покинуть клуб летом 2018 года
22:16 Мотеюнас осудил расистские слова президента «Летувос Ритас»
21:48 Экс-руководитель «Бруклина»: Прохоров и его люди одержимы всем самым ярким
20:20 «Маккаби» хочет выкупить Райса у «Барселоны»
19:38 Источник: ЦСКА увеличил предложение Теодосичу до € 30 млн
18:13 Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Венгрию на чемпионате мира
17:01 Женская сборная России разгромила Казахстан на чемпионате мира по баскетболу 3х3
15:29 Родман завершил визит в КНДР
15:13 В «Далласе» обсуждают возможность обмена Рубио и выбор на драфте Нтиликина
14:58 Абдул-Джаббар: переход в НБА после года в университете вредит баскетболу
14:55 Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру
14:19 Эмбиид приготовил для Фултца место в раздевалке «Филадельфии»
12:48 Беглова: до последнего момента не верили, что проиграем Бельгии
12:22 «Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона
11:44 Таунс: работаю над тем, чтобы добавить в свой арсенал секретный элемент
11:17 Стив Керр: я такой идиот! Забыл упомянуть Стивена Карри в речи на параде
11:01 Фредетт реализовал 92 из 100 трёхочковых за 6 минут на благотворительной акции
10:15 Ричард Джефферсон: не знаю, продолжу ли играть в следующем сезоне
09:58 Фултц: готов играть в любой команде, которая меня выберет
09:29 «Бостон» договорился об обмене первого пика драфта в «Филадельфию» на третий
00:29 Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3х3
00:15 Абдул-Джаббар — о поведении Лавара Болла: это похоже на мелкую торговлю
17 июня 2017, суббота
22:59 Васин: у России по-прежнему хорошие шансы на выход из группы
22:25 Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3х3
21:07 «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Марковича и Роуленда
20:04 Фульц пройдёт просмотр в «Филадельфии»
19:09 Барцокас — кандидат на пост главного тренера «Химок»
18:07 Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии
17:22 «Анадолу Эфес» предложил двухлетний контракт Аарону Джексону
16:21 Носиони объявил о завершении карьеры
16:04 Лиллард: Джеймс проиграл 5 финалов? Многие ни разу не участвовали даже в одном
15:35 Джеймс: только Шакил О'Нил и Иисус Христос могут забить через меня в «посте»
14:57 Ватутин: искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017