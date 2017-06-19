Воронцевич продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Форвард Андрей Воронцевич подписал новое трёхлетнее соглашение с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.



Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года и теперь имеет шанс повторить рекорд Андрея Лопатова, который защищал цвета «армейцев» на протяжении 14 сезонов подряд (1976-1990).



По количеству проведённых матчей Воронцевич уступает только Виктору Хряпе – 555 против 570, является пятым в истории ЦСКА по очкам (3522) и вторым по подборам (2071). Также форвард входит в число лидеров по реализации трёхочковых (42%).

Воронцевич: только кажется, что ЦСКА очень легко