Итудис: счастлив, что Воронцевич продлил контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с форвардом команды Андреем Воронцевичем.



«Воронцевич – тяжёлый форвард современной формации, важный для нас российский игрок. Он провёл 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он ещё покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу», – приводит слова Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.

Воронцевич продлил контракт с ЦСКА до 2020 года