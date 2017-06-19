Галлинари: «Денвер» не является для меня приоритетом

Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари, который 1 июля получит статус свободного агента, сказал, что готов рассмотреть предложения от любых клубов лиги.



«Денвер» не является для меня приоритетом. «Наггетс» находится нам том же уровне, что и другие команды. Преимущество «Денвера» заключается в том, что они могут предложить мне пятилетний контракт, а другие клубы только четырёхлетний», – приводит слова Галлинари Sportando.



В минувшем сезоне Данило проводил на площадке по 33,9 минуты, собирая коллекцию из 18,2 очка, 5,2 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Галлинари в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов