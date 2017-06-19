«Индиана» хочет два драфт-пика первого раунда и стартового игрока за Джорджа

Руководство «Индианы Пэйсерс» готово обменять форварда Пола Джорджа на два пика первого раунда ближайших драфтов и игрока стартового состава, сообщает обозреватель официального сайта НБА Дэвид Олдридж.

Это может затруднить сделку «Пэйсерс» с «Кливленд Кавальерс», так как у последних нет свободных пиков до 2021 года. Ранее сообщалось, что «Кавальерс» попытаются выменять Джорджа у «Индианы». Кандидатом на обмен считается Кевин Лав. «Пэйсерс» также предложили Джорджа другим клубам и намерены найти вариант обмена в короткие сроки.