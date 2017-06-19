Гриффин не включил Лос-Анджелес в список лучших городов НБА

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин не включил Лос-Анджелес в список лучших городов в НБА. В список Гриффина попали Нью-Йорк, Финикс, Торонто и Бостон. Об этом форвард заявил в эфире подкаста Pardon My Take.

28-летний Гриффин провёл в «Клипперс» всю свою карьеру в НБА, но нынешним летом может стать неограниченно свободным агентом, отказавшись от опции игрока.

В прошедшем регулярном первенстве Гриффин набирал в среднем по 21,6 очка, 8,1 подбора и 4,9 передачи за игру. В плей-офф его показатели составили 20,3 очка, 6,0 подбора и 2,3 передачи за матч.