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Гриффин не включил Лос-Анджелес в список лучших городов НБА

19 июня 2017, понедельник. 20:18. Баскетбол

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин не включил Лос-Анджелес в список лучших городов в НБА. В список Гриффина попали Нью-Йорк, Финикс, Торонто и Бостон. Об этом форвард заявил в эфире подкаста Pardon My Take.

28-летний Гриффин провёл в «Клипперс» всю свою карьеру в НБА, но нынешним летом может стать неограниченно свободным агентом, отказавшись от опции игрока.

В прошедшем регулярном первенстве Гриффин набирал в среднем по 21,6 очка, 8,1 подбора и 4,9 передачи за игру. В плей-офф его показатели составили 20,3 очка, 6,0 подбора и 2,3 передачи за матч.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Клипперс Блэйк Гриффин
Новости. Баскетбол
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