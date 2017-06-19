Женская сборная России разгромила Черногорию "+24" и стала второй в группе

Женская сборная России обыграла команду Черногории со счётом 78:54 в третьем туре группового этапа Евробаскета-2017. Россиянки захватили лидерство с первой четверти, а наибольший вклад в победу сделали в заключительном отрезке, выигранном с разницей "+16".

Результативнее всех в российской команде сыграла Эпифанни Принс. На её счету 13 очков.

Эта победа позволила российской сборной занять второе место в группе D. В 1/8 финала россиянки встретятся с третьей командой из группы С. На это место претендуют Сербия, Словения и Греция.