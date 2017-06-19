«Бостон» официально объявил об обмене первого драфт-пика в «Филадельфию»

«Бостон Селтикс» официально подтвердил сделку по обмену первого пика грядущего драфта в «Филадельфия Сиксерс». Взамен «Селтикс» получили третий драфт-пик и защищённое право выбора в первом раунде драфта-2018 от «Лос-Анджелес Лейкерс».

Пик «Лейкерс» достанется «Бостону», если попадёт в промежуток со второго по пятый номера. Если нет, «Селтикс» получат драфт-пик 2019 года от «Филадельфии» или «Сакраменто Кингз».

Благодаря этой сделке «Бостон» владеет семью драфт-пиками первого раунда на ближайшие три года.