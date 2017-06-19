Президент «Летувос Ритас» покинул пост после расистского скандала

Президент «Летувос Ритас» Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост на фоне расистского скандала, сообщает пресс-служба клуба.



«В команде не должно быть более двух темнокожих. Когда эта цифра больше, в коллективе происходят не очень хорошие вещи», — сказал на днях Вайнаускас.



Вскоре Евролига официально объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении «Летувос Ритас», а мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Гедвидас не достоин права занимать данный пост и будет отправлен в отставку.



Новым президентом литовского клуба стал Антанас Гуога.