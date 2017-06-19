Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Андорру на чемпионате мира

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла национальную команду Андорры со счётом 22:15 в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

Эта победа стала для россиян второй на турнире при одном поражении. Сейчас российская команда занимает второе место в группе, уступая сборной Сербии. Сегодня Россия проведёт заключительный матч группового этапа против сборной Египта.

Отметим, что в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы. Победа над Египтом обеспечит российской команде как минимум второе место.