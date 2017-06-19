Мужская сборная России 3х3 обыграла Египет и стала второй в группе на ЧМ

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Египта со счётом 15:14 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Ранее сегодня россияне переиграли сборную Андорры со счётом 22:15. По итогам четырёх встреч на счету российской команды три победы при одном поражении.

В заключительном матче группы A Сербия обыграла Пуэрто-Рико со счётом 21:14 и заняла первое место в группе, не потерпев ни одного поражения. Российская сборная оказалась на второй строчке, которая обеспечивает выход в плей-офф.