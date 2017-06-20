Васин: рад, что игроки со скамейки набрали даже больше очков, чем стартеры

Главный тренер женской сборной России Александр Васин остался доволен действиями запасных игроков в матче Евробаскета с Черногорией (78:54). Россия заняла второе место в группе и в 1/8 финала сыграет с Грецией.

«Я очень рад такому результату. Доволен, что сборная нашла свою игру. Понимал, Бельгия — это сильнейший соперник в группе, и мы будем бороться с ней за первое место. Поэтому сознательно ограничил ротацию, зная, что на следующий день будет выходной. Матч с бельгийцами с самого начала пошёл не так, как мы планировали, и я не рискнул добавлять новых игроков. Сегодня игра складывалась по-другому и счёт не рос ни в одну, ни в другую сторону так быстро, поэтому была возможность варьировать состав. Рад, что игроки со скамейки набрали даже больше очков, чем стартеры», — сказал Васин в эфире программы «Все на матч».