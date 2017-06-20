«Кливленд» постарается обменять Джимми Батлера из «Чикаго»

«Кливленд Кавальерс» рассчитывают заполучить форварда «Чикаго Буллз» Джимми Батлера. «Кавальерс» хотят организовать сделку с участием третьего клуба, который предоставит молодых игроков и высокие драфт-пики, чтобы убедить «Буллз» расстаться с Батлером. В «Кливленде» намерены задействовать в сделке Кевина Лава.

На Батлера также претендуют «Бостон Селтикс», которые владеют семью пиками первого раунда на трёх грядущих драфтах, сообщает ESPN. Если Батлер останется в «Чикаго» и в следующем сезоне попадёт в символическую сборную НБА, то летом 2018 года сможет подписать контракт на $ 200 млн.