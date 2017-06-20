Кириленко: не нужно обольщаться после столь крупной победы над Черногорией

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу женской сборной страны над Черногорией (78:54) в последнем матче группового этапа Евробаскета. Этот результат позволил россиянкам занять второе место в группе и выйти в плей-офф. В 1/8 финала Россия сыграет с Грецией.

«Поздравляю нашу сборную с выходом в плей-офф! Конечно, пока команда играет нестабильно. Но видно, что она способна прибавлять в следующих матчах. Только не нужно обольщаться после столь крупной победы над сборной Черногории, не нужно недооценивать соперников в дальнейшем. Сегодня всё равно была сложная игра. Особенно в её начале. И я очень рад, что девушки смогли собраться и показать в концовке свой истинный уровень», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.