Дэвид Гриффин покинет «Кливленд»

«Кливленд Кавальерс» на своём официальном сайте объявил, что клуб не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, который заканчивается 30 июня.



Гриффин начал работать в «Кавальерс» с 2010 года. Специалист был повышен до должности генерального менеджера в 2014 году. Под руководством Дэвида «Кливленд» подписал Леброна Джеймса, совершил обмен Кевина Лава, а также провёл несколько других важных сделок.



Напомним, что при Гриффине клуб из штата Огайо стал чемпионом НБА в 2016 году.

«Кливленд» не может договориться с Дэвидом Гриффином о новом контракте