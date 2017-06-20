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Дэвид Гриффин покинет «Кливленд»

20 июня 2017, вторник. 09:24. Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» на своём официальном сайте объявил, что клуб не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, который заканчивается 30 июня.

Гриффин начал работать в «Кавальерс» с 2010 года. Специалист был повышен до должности генерального менеджера в 2014 году. Под руководством Дэвида «Кливленд» подписал Леброна Джеймса, совершил обмен Кевина Лава, а также провёл несколько других важных сделок.

Напомним, что при Гриффине клуб из штата Огайо стал чемпионом НБА в 2016 году.

«Кливленд» не может договориться с Дэвидом Гриффином о новом контракте
Источник: Официальный сайт "Кливленд Кавальерс" Сообщить об ошибке
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