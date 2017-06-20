Кириленко: в этом сезоне А. Швед и С. Карасёв показали себя с новой стороны

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, кто для него стал главным открытием завершившегося сезона.



«Алексей Швед и Сергей Карасёв. Лёша раскрылся как лидер: в тяжелейших условиях он буквально затащил свою команду в Евролигу, в каждой игре набирая больше 20 очков. Карасёв здорово провёл регулярный сезон, но в плей-офф ему чуть-чуть не хватило удачи. В пятой игре с «Химками» он поскользнулся в решающий момент, и его команда уступила. Однако он смело может записать этот сезон себе в актив. Я давно не видел его в такой отличной форме. Он показывал агрессивный баскетбол, в одиночку решал исход многих матчей. Здорово, что в преддверии Евробаскета у нас есть два таких лидера, которые в этом сезоне показали себя с новой стороны», – цитируют Кириленко «Известия».

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