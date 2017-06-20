Леброн Джеймс разочарован уходом Дэвида Гриффина из «Кливленда»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс разочарован уходом генерального менеджера Дэвида Гриффина из клуба, сообщает Bleacher Report.



Отмечается, что владелец «Кливленда» Дэн Гилберт не посоветовался с Джеймсом при принятии решения не продлевать контракт с Гриффином.



Напомним, что Дэвид работал в «Кавальерс» с 2010 года. Клуб из штата Огайо планирует предложить экс-игроку НБА Чонси Биллапсу пост президента по баскетбольным операциям, который в случае назначения займётся поисками нового генерального менеджера.

Дэвид Гриффин покинет «Кливленд»