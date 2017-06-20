В Воронеже прошёл турнир на призы Егора Вяльцева

С 16 по 18 июня в Воронеже проходил традиционный Всероссийский турнир по баскетболу на призы защитника «Химок» Егора Вяльцева. В соревнованиях приняли участие юноши 2002-2003 годов рождения.



Победителем турнира стала команда «Воронеж-1», серебро у юношей из «Строителя» (Энгельс, Саратовская область), третье место занял «Ростов-на-Дону».



«В своём родном городе я провожу турнир каждый год. Считаю это очень важным, так как в своё время, когда я только начинал заниматься баскетболом, нам не хватало игровой практики и подобных соревнований у нас не было. Помимо собственно баскетбольных матчей, для ребят это отличная возможность встретиться, пообщаться и завести новые знакомства. Хочется создать им праздничную атмосферу, чтобы они поиграли в удовольствие и получили призы.



Атмосфера на турнире была отличной. Всё прошло хорошо, юноши растут, и я очень рад за воронежскую команду, которая третий год подряд занимает третье место в чемпионате России. Тренеры плодотворно работают, и результат говорит сам за себя. Есть перспективные игроки, которые будут подключаться к сборной России 2002 и 2003 годов рождения», – приводит слова Вяльцева официальный сайт «Химок».

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