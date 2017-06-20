Лонзо Болл: не думаю, что слава моего отца идёт мне на пользу

Разыгрывающий Лонзо Болл сказал, что ему удаётся справляться с повышенным вниманием из-за резких высказываний его отца Лавара.



«Не думаю, что слава моего отца идёт мне на пользу. Мне, определённо, немного труднее из-за этого. Но любой хороший игрок всегда будет привлекать к себе внимание, и я уже привык к этому», – приводит слова Болла NBC Sports.



Ожидается, что Лонзо будет выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на предстоящем драфте.



Минувший сезон разыгрывающий провёл в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Болл проводил на площадке по 35,1 минуты, набирал по 14,6 очка, отдавал по 7,6 передачи и собирал по 6,0 подбора в среднем за матч.

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