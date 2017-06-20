Клайберн: для меня большая честь присоединиться к ЦСКА

Форвард Уилл Клайберн прокомментировал подписание двухлетнего контракта с ЦСКА.



«Восхищён тем, что мне представился шанс стать частью организации ЦСКА. Команда всегда, из года в год, оставалась одной из лучших в Европе. Присоединиться к ней – большая честь и привилегия», – приводит слова Клайберна официальный сайт ПБК ЦСКА.



В минувшем сезоне Уилл выступал за турецкую «Дарушшафаку». Форвард принял участие во всех 34 матчах стамбульского клуба в Евролиге. Его статистика составила 13,0 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за 28,2 минуты в среднем за игру.

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