«Орландо» заключил спонсорское соглашение с компанией «Дисней»

Команда НБА «Орландо Мэджик» посредством своей официальной страницы в «Твиттере» объявила о подписании спонсорского контракта с компаний «Дисней».

В социальной сети размещён соответствующий твит, на фото изображён один из лидеров команды Аарон Гордон и один из главных символов компании «Дисней» — Микки-Маус. В подписи к фото сказано следующее:

«Спасибо миру Диснея за веру в магию».

Договорённость рассчитана на три года. Согласно контракту логотип одной из крупнейших киностудий Голливуда будет размещён на майках команды из Флориды.