Видоррета возглавил «Валенсию»

Новоиспечённый чемпион Испании «Валенсия» представила нового главного тренера команды, им стал 51-летний Чус Видоррета, об этом сообщает официальный сайт Евролиги. На тренерском мостике левантийцев Видоррета заменит Педро Мартинеса.

В минувшем сезоне специалист работал с «Иберо Тенерифе». С ним островная команда сумела пробиться в плей-офф первенства Испании, а также выиграть трофей баскетбольной Лиги чемпионов, таким образом став первой в истории командой завоевавшей этот титул. На клубном уровне Видоррета также работал в Аликанте, Лас--Пальмасе, Эстудиантесе и Бильбао. С последним опытный тренер сумел пробиться в полуфинал Еврокубка-2009.

Также Видоррета входил в тренерский штаб сборной Испании, завоёвывая на этом посту золото Евробаскета-2015 и бронзовые награды Олимпийских игр в Рио.