«Нью-Йорк» не исключает обмена Порзингиса

Руководство «Нью-Йорк Никс» не исключает варианта с обменом форварда команды Кристапса Порзингиса, об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски.

По сведениям источников, президент клуба по баскетбольным операциям Фил Джексон вчера, 19 июня, провёл встречу с мощным форвардом Лаури Маркканеном, которого «Нью-Йорк» может выбрать на предстоящем драфте под восьмым номером. Финн рассматривается в качестве возможной замены Порзингису.

Кроме того, сообщается, что Порзингис до сих пор не контактировал с представителями клуба после того, как пропустил встречу с руководством «Нью-Йорка» в апреле этого года.

В минувшем регулярном сезоне Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора и 2,0 блок-шота в среднем за игру.