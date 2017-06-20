Макиев: от дебюта в сборной остались исключительно положительные эмоции

Центровой «Автодора» Алан Макиев поделился впечатлениями от дебюта в сборной России и победы на играх БРИКС в Китае.



«От дебюта в сборной остались исключительно положительные эмоции. Для меня это был отличный опыт. Очень рад предоставленной возможности поработать вместе с амбициозными игроками и хорошими тренерами. Адаптироваться в сборной мне не составило никакого труда, поскольку в команде создана тёплая и дружелюбная атмосфера, все без исключения поддерживают друг друга. Приятно, что возвращаемся из Китая со Спортивных игр БРИКС с победой. Своей игрой в контрольных матчах доволен. Выполнил всё то, что от меня требовалось. Хочу поблагодарить тренерский штаб национальной команды за оказанное доверие», — сказал Макиев в интервью клубной пресс-службе.