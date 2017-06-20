Маццон: Коти Кларк представляет собой новую эру в игре

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал трансфер форварда Коти Кларка, ранее выступавшего за УНИКС.



«Я хотел бы поблагодарить президента клуба за огромные усилия и решимость подписать Коти. Кларк – игрок с большим потенциалом. Он много раз выступал в D-лиге против команды, которую я тренировал, а также выглядел очень хорошо до травмы в этом сезоне. Кларк представляет собой новую эру в игре, потому что способен легко действовать на трёх позициях. Уверен, Коти приложит все силы, чтобы помочь клубу и, что ещё более важно, действительно быстро понять всю ответственность носить форму «Автодора». Добро пожаловать в Саратов, Коти!» — сказал Маццон в интервью клубной пресс-службе.