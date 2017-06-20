Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маццон: Коти Кларк представляет собой новую эру в игре

20 июня 2017, вторник. 22:50. Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал трансфер форварда Коти Кларка, ранее выступавшего за УНИКС.

«Я хотел бы поблагодарить президента клуба за огромные усилия и решимость подписать Коти. Кларк – игрок с большим потенциалом. Он много раз выступал в D-лиге против команды, которую я тренировал, а также выглядел очень хорошо до травмы в этом сезоне. Кларк представляет собой новую эру в игре, потому что способен легко действовать на трёх позициях. Уверен, Коти приложит все силы, чтобы помочь клубу и, что ещё более важно, действительно быстро понять всю ответственность носить форму «Автодора». Добро пожаловать в Саратов, Коти!» — сказал Маццон в интервью клубной пресс-службе.

Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Андреа Маццон БК Автодор
Новости. Баскетбол
20 июня 2017, вторник
23:19 Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета
22:50 Маццон: Коти Кларк представляет собой новую эру в игре
22:21 Колесников перешёл в УНИКС
21:53 Коти Кларк перешёл в «Автодор»
21:08 «Бостон» заинтересован в приобретении Порзингиса
21:01 Макиев: от дебюта в сборной остались исключительно положительные эмоции
20:19 Пау Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио»
19:33 «Нью-Йорк» не исключает обмена Порзингиса
18:38 Видоррета возглавил «Валенсию»
18:25 «Орландо» заключил спонсорское соглашение с компанией «Дисней»
17:27 «Олимпиакос» подписал контракт со Стрелниексом
16:41 Данк Брауна возглавил топ-10 игровых моментов «Химок» в плей-офф Лиги ВТБ
15:52 Арон Бэйнс отказался от опции продления контракта с «Детройтом»
15:28 Брайант не позволил журналисту взять интервью у Уорлд Писа перед финалом-2010
15:05 Джеймс: Новицки – один из моих любимых игроков всех времён
14:31 «Лейкерс» готовы обменять Расселла
13:56 Кайл Лэндри покинул «Зенит»
13:33 Уэйд, скорее всего, останется в «Чикаго» на сезон-2017/18
12:46 Клайберн: для меня большая честь присоединиться к ЦСКА
12:36 Лонзо Болл: не думаю, что слава моего отца идёт мне на пользу
12:31 В Воронеже прошёл турнир на призы Егора Вяльцева
12:06 Итудис: с приходом Клайберна ЦСКА добавит габаритов на позиции «третьего номера»
11:42 Эйндж: «Бостон» выберет под 3-м номером того же игрока, которого взял бы под 1-м
11:42 Уилл Клайберн перешёл в ЦСКА
11:14 Леброн Джеймс разочарован уходом Дэвида Гриффина из «Кливленда»
10:46 Кириленко: в этом сезоне А. Швед и С. Карасёв показали себя с новой стороны
10:22 «Лейкерс» не будут задействовать 2-й пик или Ингрэма в обмене Джорджа
10:15 «Кливленд» предложит Биллапсу должность президента
09:46 Джерри Уэст: работа в «Клипперс» – это последнее приключение в моей жизни
09:24 Дэвид Гриффин покинет «Кливленд»
02:07 Кириленко: не нужно обольщаться после столь крупной победы над Черногорией
00:50 «Кливленд» постарается обменять Джимми Батлера из «Чикаго»
00:34 Васин: рад, что игроки со скамейки набрали даже больше очков, чем стартеры
00:15 Виеру: у всех всё получилось, кто-то зарядился, кто-то передохнул после Бельгии
00:01 Женская сборная России сыграет с Грецией в 1/8 финала Евробаскета
19 июня 2017, понедельник
23:43 Мужская сборная России 3х3 обыграла Египет и стала второй в группе на ЧМ
23:38 Корстин: Россия может войти в тройку призёров на женском чемпионате Европы
23:37 Дюрант откажется от опции и подпишет с «Голден Стэйт» не максимальный контракт
23:12 Манчини: я буду следить за Евробаскетом-2017
22:55 ФИБА представила запись лучших моментов игры Россия — Черногория на женском ЧЕ
22:20 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Андорру на чемпионате мира
22:17 Президент «Летувос Ритас» покинул пост после расистского скандала
21:44 Источник: Барцокас возглавит «Химки», Мартинес — УНИКС
21:00 «Бостон» официально объявил об обмене первого драфт-пика в «Филадельфию»
20:53 Женская сборная России разгромила Черногорию "+24" и стала второй в группе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017