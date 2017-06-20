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Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета

20 июня 2017, вторник. 23:19. Баскетбол

Женская сборная России по баскетболу прекратила борьбу за медали на чемпионате Европы, уступив команде Греции. В первой четверти подопечные Васина уступили четыре очка, однако уже во второй четверти им не только удалось отыграться, но и выйти вперёд. На большой перерыв команды ушли при счёте 32:28.

Ключевой в поединке стала третья четверть, за которую команда России сумела набрать лишь 4 очка, на заключительную четверть Греция вышла с преимуществом в 14 очков. В заключительной четверти команда Васина была близка к тому, чтобы отыграться, однако гречанкам удалось удержать преимущество, доведя матч до победы — 62:58.

Самой результативной в составе российской сборной стала Марина Вадеева, оформившая дабл-дабл из 18 очков и 21 подбора.

ЧЕ-2017 (ж). 1/8 финала
20 июня 2017, вторник. 21:30 МСК
Россия (ж)
58 : 62 (15:19, 17:9, 4:22, 22:12)
Греция (ж)
Россия (ж): Вадеева - 18, Белякова - 11, Жосселина - 10, Жедик - 8, Беглова - 6, Принс - 3, Тихоненко - 2, Мусина, Черепанова, Левченко, Кириллова, Виеру
Греция (ж): Калциду - 24, Мальци - 15, Спану - 8, Спиридопулу - 8, Сотириу - 3, Фасула - 2, Никопулу - 2, Стамати, Христинаки, Лимура, Стамолампру, Косма
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
20 июня 2017, вторник
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