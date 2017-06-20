Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу прекратила борьбу за медали на чемпионате Европы, уступив команде Греции. В первой четверти подопечные Васина уступили четыре очка, однако уже во второй четверти им не только удалось отыграться, но и выйти вперёд. На большой перерыв команды ушли при счёте 32:28.

Ключевой в поединке стала третья четверть, за которую команда России сумела набрать лишь 4 очка, на заключительную четверть Греция вышла с преимуществом в 14 очков. В заключительной четверти команда Васина была близка к тому, чтобы отыграться, однако гречанкам удалось удержать преимущество, доведя матч до победы — 62:58.

Самой результативной в составе российской сборной стала Марина Вадеева, оформившая дабл-дабл из 18 очков и 21 подбора.