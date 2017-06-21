«Чикаго» проявляет серьёзный интерес к Теодосичу

В «Чикаго Буллз» заинтересованы в услугах разыгрывающего московского ЦСКА Милоша Теодосича, об этом сообщает Eurohoops.

По информации источников, руководство клуба из Иллинойса готово дать сербу контракт, который перебьёт первое предложение ЦСКА о продлении контракта (€ 12 млн за контракт на три сезона. — Прим. «Чемпионата»).

Вместе с тем ранее сообщалось, что руководство ЦСКА уже предложило защитнику пятилетний контракт на € 30 млн. Отметим, что действующее соглашение Теодосича истекает эти летом. В услугах серба заинтересован целый ряд клубов НБА.