Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Чикаго» проявляет серьёзный интерес к Теодосичу

21 июня 2017, среда. 00:20. Баскетбол

В «Чикаго Буллз» заинтересованы в услугах разыгрывающего московского ЦСКА Милоша Теодосича, об этом сообщает Eurohoops.

По информации источников, руководство клуба из Иллинойса готово дать сербу контракт, который перебьёт первое предложение ЦСКА о продлении контракта (€ 12 млн за контракт на три сезона. — Прим. «Чемпионата»).

Вместе с тем ранее сообщалось, что руководство ЦСКА уже предложило защитнику пятилетний контракт на € 30 млн. Отметим, что действующее соглашение Теодосича истекает эти летом. В услугах серба заинтересован целый ряд клубов НБА.

Источник: ЦСКА увеличил предложение Теодосичу до € 30 млн
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПБК ЦСКА Чикаго Буллз Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
21 июня 2017, среда
00:45 NCAA может лишить Университет Луисвилля титула чемпионов 2013 года
00:41 Корстин: заявки потенциальных новичков Единой лиги ВТБ нас не устроили
00:24 Васин: судьи наказывали российских баскетболисток за любое касание
00:20 «Чикаго» проявляет серьёзный интерес к Теодосичу
20 июня 2017, вторник
23:19 Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета
22:50 Маццон: Коти Кларк представляет собой новую эру в игре
22:21 Колесников продолжит карьеру в УНИКСе
21:53 Коти Кларк перешёл в «Автодор»
21:08 «Бостон» заинтересован в приобретении Порзингиса
21:01 Макиев: от дебюта в сборной остались исключительно положительные эмоции
20:19 Пау Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио»
19:33 «Нью-Йорк» не исключает обмена Порзингиса
18:38 Видоррета возглавил «Валенсию»
18:25 «Орландо» заключил спонсорское соглашение с компанией «Дисней»
17:27 «Олимпиакос» подписал контракт со Стрелниексом
16:41 Данк Брауна возглавил топ-10 игровых моментов «Химок» в плей-офф Лиги ВТБ
15:52 Арон Бэйнс отказался от опции продления контракта с «Детройтом»
15:28 Брайант не позволил журналисту взять интервью у Уорлд Писа перед финалом-2010
15:05 Джеймс: Новицки – один из моих любимых игроков всех времён
14:31 «Лейкерс» готовы обменять Расселла
13:56 Кайл Лэндри покинул «Зенит»
13:33 Уэйд, скорее всего, останется в «Чикаго» на сезон-2017/18
12:46 Клайберн: для меня большая честь присоединиться к ЦСКА
12:36 Лонзо Болл: не думаю, что слава моего отца идёт мне на пользу
12:31 В Воронеже прошёл турнир на призы Егора Вяльцева
12:06 Итудис: с приходом Клайберна ЦСКА добавит габаритов на позиции «третьего номера»
11:42 Эйндж: «Бостон» выберет под 3-м номером того же игрока, которого взял бы под 1-м
11:42 Уилл Клайберн перешёл в ЦСКА
11:14 Леброн Джеймс разочарован уходом Дэвида Гриффина из «Кливленда»
10:46 Кириленко: в этом сезоне А. Швед и С. Карасёв показали себя с новой стороны
10:22 «Лейкерс» не будут задействовать 2-й пик или Ингрэма в обмене Джорджа
10:15 «Кливленд» предложит Биллапсу должность президента
09:46 Джерри Уэст: работа в «Клипперс» – это последнее приключение в моей жизни
09:24 Дэвид Гриффин покинет «Кливленд»
02:07 Кириленко: не нужно обольщаться после столь крупной победы над Черногорией
00:50 «Кливленд» постарается обменять Джимми Батлера из «Чикаго»
00:34 Васин: рад, что игроки со скамейки набрали даже больше очков, чем стартеры
00:15 Виеру: у всех всё получилось, кто-то зарядился, кто-то передохнул после Бельгии
00:01 Женская сборная России сыграет с Грецией в 1/8 финала Евробаскета
19 июня 2017, понедельник
23:43 Мужская сборная России 3х3 обыграла Египет и стала второй в группе на ЧМ
23:38 Корстин: Россия может войти в тройку призёров на женском чемпионате Европы
23:37 Дюрант откажется от опции и подпишет с «Голден Стэйт» не максимальный контракт
23:12 Манчини: я буду следить за Евробаскетом-2017
22:55 ФИБА представила запись лучших моментов игры Россия — Черногория на женском ЧЕ
22:20 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Андорру на чемпионате мира
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017