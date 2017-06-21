Васин: судьи наказывали российских баскетболисток за любое касание

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин прокомментировал поражение от сборной Греции в 1/8 финала Евробаскета со счётом 58:62.



«Проигрыш состоялся в третьей четверти: у нас не было очков, организации игры в нападении. Греция удачно и агрессивно действовала в защите, сдваивалась на наших «больших», мы ничего не могли реализовать как из-под кольца, так и дальними бросками. Было много потерь. У нас не было ни одного игрока, который хорошо бы вышел со скамейки, за исключением Жедик. Большое количество фолов связано с желанием сыграть агрессивно и плотно, но судьи нас наказывали за любое касание», — отметил Васин в эфире передачи «Все на матч».

Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета