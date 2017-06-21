Корстин: заявки потенциальных новичков Единой лиги ВТБ нас не устроили

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подтвердила, что состав участников турнира не претерпит изменений к началу следующего сезона.



«У нас были заявки от нескольких команд, но ни одной серьёзной кандидатуры – такой, которую можно было бы вынести на голосование во время совета лиги, – не нашлось. Есть ряд чётких критериев, прописанных в регламенте, которым должен соответствовать клуб. Это не только финансовые гарантии, но и наличие арены на 3000 мест, наличие в городе международного аэропорта, гостиницы топ-уровня… Плюс высокие спортивные результаты в национальной лиге.

Какой смысл брать в Лигу ВТБ клуб, который в своей стране замыкает пятёрку лучших? Мы не за количество участников, а за качество. Мы заботимся о сохранении высокой конкуренции и финансовой стабильности. Конечно, если бы Единая лига получила заявку от «Анадолу Эфес» или «Маккаби», мы бы с радостью её рассмотрели. Но таких пока нет. А те, что были, нас не устроили», — сказала Корстин в интервью «Советскому спорту».