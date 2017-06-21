«Миннесота» расторгла контракт с Пековичем

«Миннесота Тимбервулвз» расторг контракт с центровым Николой Пековичем, сообщается на официальном сайте клуба.

Свой последний матч за «Миннесоту» 31-летний Пекович провёл в январе 2016 года, после чего не появлялся на площадке из-за проблем со здоровьем. В общей сложности сербский баскетболист провёл за «Тимбервулвз» 271 матч, набирая в среднем за игру 12,6 очка и 6,7 подбора. Черногорец был выбран на драфте 2008 года под 31-м номером.

Ранее сообщалось, что руководство «Миннесоты» заинтересовано в услугах разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза.