Белякова: наверное, сборная России недостойна быть там, где будет Греция

Капитан женской сборной России Евгения Белякова прокомментировала поражение от сборной Греции в 1/8 финала Евробаскета со счётом 58:62.

«Нужно было поменять настрой в перерыве. Возможно, немного нужно было поменять защиту, чтобы внести что-то новое. Тяжело было играть так, как мы играли. Было очень сложно остановиться, когда Греция начала накатывать, мы не смогли справиться с их накалом.

Это боль, разочарование. Наверное, мы недостойны быть там, где будет Греция и другие команды", — приводит слова Беляковой пресс-служба РФБ.